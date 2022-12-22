Роднина: «Я согласна, что фигурное катание — это красота, а в футболе только бегают и пинают мяч»

Депутат Госдумы РФ, а также известная фигуристка Ирина Роднина сравнила между собой фигурное катание и футбол.

По мнению Родниной, в нашей стране фигурное катание находится на более высоком уровне, чем футбол. Также депутат согласилась с мнением 23-летней фигуристки Евгении Медведевой, ранее заявившей, что в футболе игроки просто бегают и пинают мяч.

«Я согласна, что фигурное катание — эстетика, гармония движения, красота, а в футболе всё просто: только бегают и пинают мяч. Но проводить аналогию между этими видами спорта, говорить, что что-то проще — не совсем этично», — цитирует Роднину «РБ Спорт».

Напомним, что сейчас в чемпионате России по футболу продолжается зимний перерыв. РПЛ возобновится в марте следующего года. На данный момент турнирную таблицу уверенно возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший в 17 турах 42 очка.