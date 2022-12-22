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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «УЕФА от нас не отказывается и не хочет, чтобы Россия уходила»

22 Декабря 2022 • 17:13 Комментировать

Российский футбольный специалист Валерий Непомнящий высказался насчет возможного перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Насколько я знаю, УЕФА от нас не отказывается и не хочет, чтобы Россия уходила. Но политические силы сейчас сильнее. С переходом в АФК я бы не торопился, все может измениться», - приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить Россию от международных соревнований на уровне сборных и клубов. В связи с этим в РФС начали задумываться о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий РФС УЕФА
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