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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​У Пиняева хотят выжать как можно больше денег у «Локомотива» за трансфер слухи

22 Декабря 2022 • 17:11 Комментировать

Атакующего полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева слухи активно связывают с «Локомотивом». Накануне появилась информация о том, что футболист не хочет переходить в стан «железнодорожников». Впрочем, эта новость является лишь частью агентских игр. Об этом рассказывает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

«Сам трансфер давно согласован. Но окружению футболиста хочется выжать из клуба максимум денежных средств», - утверждает источник.

Отмечается, что трансфер Сергея Пиняева курирует агент Павел Андреев.

Сергею Пиняеву 18 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Сергей Пиняев Трансферы футбола - зима 2023
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