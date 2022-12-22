Атакующего полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева слухи активно связывают с «Локомотивом». Накануне появилась информация о том, что футболист не хочет переходить в стан «железнодорожников». Впрочем, эта новость является лишь частью агентских игр. Об этом рассказывает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

«Сам трансфер давно согласован. Но окружению футболиста хочется выжать из клуба максимум денежных средств», - утверждает источник.

Отмечается, что трансфер Сергея Пиняева курирует агент Павел Андреев.

Сергею Пиняеву 18 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 3,5 миллиона евро.