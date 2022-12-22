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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, при каком условии Гойкович покинет «Оренбург»

22 Декабря 2022 • 17:00 Комментировать

Ромео Филипович, агент защитника «Оренбурга» Ренато Гойковича, высказался о будущем 27-летнего боснийца.

По словам агента, сейчас многие клубы проявляют интерес к Гойковичу, однако для того чтобы трансфер состоялся, должно поступить крайне выгодное для всех сторон предложение.

«По Ренато у нас сейчас много запросов, потому что «Оренбург» проводит просто отличный сезон. Но чтобы сделка состоялась, мы должны получить очень-очень хорошее предложение», — приводит слова Филиповича «РБ Спорт».

Напомним, Гойкович перешёл в «Оренбург» осенью 2020 года из клуба «Зриньски». В нынешнем сезоне защитник провёл 16 матчей и отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает боснийского футболиста, чей контракт с российским клубом рассчитан до лета следующего года, в 900 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ренато Гойкович
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