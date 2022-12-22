Комментатор Константин Генич не настолько популярен, как Лионель Месси, но поклонников хватает и у него. В телеграм-канале «Крысева|Терлецкий» было опубликовано видео с Геничем. На нём около известного комментатора оказались несколько детей, и один из них был в шоке, увидев Генича вживую.

Константин Генич является одним из наиболее узнаваемых комментаторов в России. При этом на прошедшем чемпионате мира он не работал после четвертьфинального матча между сборными Нидерландов и Аргентины.

Напомним, что чемпионом мира по футболу на прошлой неделе стала сборная Аргентины.