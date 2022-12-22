В «Зените» высказались о возможном подписании игрока «Коринтианса»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Коринтианса» Адсона в петербургский клуб.
Ранее скаут бразильского клуба сделал пост в социальных сетях, в котором сообщил о потенциальной сделке.
«По версии скаута «Коринтианса», футболист Адсон едет в Петербург играть за «Зенит»? Опять не комментируем слухи», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».
Действующий контракт 22-летнего Адсона с «Коринтиансом» рассчитан до конца декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого вингера в 5 миллионов евро.
В текущем году Адсон провёл в составе своей команды 41 матч, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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