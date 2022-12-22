Агент высказался о возможном уходе Мишкича из «Урала»

Ренато Филипович, агент полузащитника «Урала» Даниэля Мишкича, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, сегодня, 22 декабря, стало известно о том, что интерес к 29-летнему хорвату проявляют клубы из Чехии и Греции.

По словам агента, несмотря на имеющийся интерес к Мишкичу со стороны других клубов, приоритетом для футболиста является продление действующего соглашения с «Уралом».

«К Даниелю действительно большой интерес, потому что он показывает отличную игру в этом сезоне и у него осталось всего полгода по контракту. Для нас первоочерёдное — разговор с «Уралом» о продлении соглашения», — цитирует Филиповича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мишкич провёл в составе «Урала» 19 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.