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Агент высказался о возможном уходе Мишкича из «Урала»

22 Декабря 2022 • 16:13 Комментировать

Ренато Филипович, агент полузащитника «Урала» Даниэля Мишкича, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, сегодня, 22 декабря, стало известно о том, что интерес к 29-летнему хорвату проявляют клубы из Чехии и Греции.

По словам агента, несмотря на имеющийся интерес к Мишкичу со стороны других клубов, приоритетом для футболиста является продление действующего соглашения с «Уралом».

«К Даниелю действительно большой интерес, потому что он показывает отличную игру в этом сезоне и у него осталось всего полгода по контракту. Для нас первоочерёдное — разговор с «Уралом» о продлении соглашения», — цитирует Филиповича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мишкич провёл в составе «Урала» 19 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Даниэль Мишкич Трансферы футбола - зима 2023
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