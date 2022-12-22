Романцев выступил против перехода РФС в Азию

Экс-рулевой московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался насчет возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Уход туда может стать не только шагом назад, но и дорогой в никуда. Уровень тех, кто выступает в азиатской конфедерации, не предполагает развития и движения вперед. Я против перехода», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что сборную России и клубы РПЛ отстранили от участия в официальных турнирах из-за политической ситуации в мире. Национальная команда сейчас может проводить исключительно товарищеские поединки.