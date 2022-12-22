Пиняев озвучил свои пожелания на 2023 год

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, что желает себе в новом 2023 году.

«Развиваться, прогрессировать, добиться больших высот. Забивать больше голов, делать больше голевых передач и помогать своей команде», — приводит слова Пиняева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 18-летний Пиняев провёл за самарскую команду 15 матчей во всех турнирах, забив в них четыре гола и отдав три результативные передачи.