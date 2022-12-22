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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пиняев озвучил свои пожелания на 2023 год

22 Декабря 2022 • 15:31 Комментировать

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, что желает себе в новом 2023 году.

«Развиваться, прогрессировать, добиться больших высот. Забивать больше голов, делать больше голевых передач и помогать своей команде», — приводит слова Пиняева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 18-летний Пиняев провёл за самарскую команду 15 матчей во всех турнирах, забив в них четыре гола и отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что интерес к молодому футболисту проявляет «Локомотив», однако сам нападающий не хочет переходить в московский клуб. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3,5 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Пиняев
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