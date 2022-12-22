Агент из Колумбии Бьяни Эррера в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о трансфере Дибера Камбиндо в московский «Локомотив».

Что можете сказать по поводу возможного трансфера?

«Я говорил с руководством «Индепендьенте Медельин». Они удивлены словам президента. Он сказал, что клуб продаёт Дибера «Локомотиву»? Странно, что «Индепендьенте Медельин» возвращает его из аренды и сразу продает. Мне сказали, что на него рассчитывают минимум до лета. Может быть, президент имел в виду это. Мне кажется, произошла ошибка и Дибера в «Локомотиве» не будет».

Есть ли игроки из Колумбии, которые могут оказаться в России зимой?

«Я точно знаю, что есть интерес к некоторым футболистам. Игроки из чемпионата Колумбии готовы к приключениям в России».