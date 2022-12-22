В «Зените» высказались о контракте Сычевого с «Крыльями Советов»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что в трудовом договоре нападающего Владимира Сычевого с самарскими «Крыльями Советов» прописаны отступные только для «сине-бело-голубых».

«Нас не интересуют условия контракта Сычевого с «Крыльями Советов», - передает слова функционера издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что на днях 26-летний форвард заключил контракт с самарским клубом.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Владимир принял участие в 15 поединках, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.