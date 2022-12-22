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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пиняев назвал лучшего игрока РПЛ в 2022 году

22 Декабря 2022 • 15:03 Комментировать

Полузащитник сборной России и самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о том, кого считает лучшим футболистом Премьер-лиги в уходящем году.

В разговоре с корреспондентом «КП Спорт» хавбек заявил, что считает лучшим бразильского легионера Малкома, выступающего за петербургский «Зенит».

В первой половине нынешнего сезона 25-летний Малком провел 17 матчей в Российской премьер-лиге. Бразилец отметился 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

После 17 сыгранных туров «Зенит» набрал 42 балла и располагается на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартака» на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Пиняев Малком Филипе
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