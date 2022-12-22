Агент: «Мы очень надеемся, что дисквалификация Барриоса будет отменена»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о подаче петербургским клубом апелляции на решение КДК РФС дисквалифицировать трёх игроков «сине-бело-голубых» на шесть матчей Фонбет Кубка России за массовую драку, произошедшую в концовке игры 6-го тура группового этапа против «Спартака» (0:0, 4:2 — пен). По итогам инцидента, помимо Барриоса, были наказаны Малком Филипе и Родригао.

«Это абсолютно верное решение. Мы очень надеемся, что дисквалификация Барриоса будет отменена!» — цитирует Поссо «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 29-летний колумбиец провёл за «Зенит» 20 матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи.