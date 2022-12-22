Селюк: «Конате точно начнёт сборы с «Ахматом»

Дмитрий Селюк, представитель нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о перспективах игрока.

«Конате точно начнёт сборы с «Ахматом», он сосредоточен на том, чтобы помочь клубу в весенней части сезона. Но дальше возможно все, это футбол. Не думаю, что топ-клубы будут делать ставку на зимнее окно. Большие трансферы всегда делаются летом», — приводит слова агента издание «РБ Спорт». Селюк отметил, что к персоне Конате есть приличный интерес.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 20 матчей в футболке грозненского клуба, в которых он забил девять мячей.