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Селюк: «Конате точно начнёт сборы с «Ахматом»

22 Декабря 2022 • 14:17 Комментировать

Дмитрий Селюк, представитель нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о перспективах игрока.

«Конате точно начнёт сборы с «Ахматом», он сосредоточен на том, чтобы помочь клубу в весенней части сезона. Но дальше возможно все, это футбол. Не думаю, что топ-клубы будут делать ставку на зимнее окно. Большие трансферы всегда делаются летом», — приводит слова агента издание «РБ Спорт». Селюк отметил, что к персоне Конате есть приличный интерес.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 20 матчей в футболке грозненского клуба, в которых он забил девять мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк мохамед конате
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