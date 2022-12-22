Колосков: «Переход в АФК никак не поможет нашему футболу»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход в Азиатскую конфедерацию точно никак не поможет нашему футболу. Целей там никаких нет, стремиться некуда. Нужно всегда стараться достигать более высоких позиций, а переход в АФК — это огромный шаг назад. С переходом в АФК наступит окончательная деградация российского футбола. Это абсолютно точно тупиковый путь, дорога в один конец», — приводит слова функционера издание «РБ Спорт». По его мнению, из-за санкций со стороны ФИФА совершить подобный переход будет непросто.

Напомним, что весь российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидами УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.