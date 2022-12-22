Колосков: «Буду выступать на заседании исполкома и выскажусь против перехода в АФК»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал свою позицию относительно возможного перехода отечественного футбола в Азию.

«Конечно, если бы я состоял в исполкоме, то тоже проголосовал бы против. Более того, я буду выступать завтра на заседании исполкома и выскажусь против перехода в АФК, у меня есть такое право», — приводит слова функционера издание «РБ Спорт». Колосков считает, что на предстоящем заседании никто на поддержит данную инициативу, на чём тема возможной смены конфедерации будет закрыта.

Напомним, что с февраля 2022 года российский футбол отстранён от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.