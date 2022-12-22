Пресс-атташе «Карабаха» опроверг интерес «Краснодара» к Андраде

Пресс-атташе «Карабаха» Гюндюз Аббасзаде высказался о слухах о возможном переходе Леандро Андраде в «Краснодар».

«Информация о том, что «Краснодар» проявляет интерес к Леандро Андраде — абсолютно неправильна. В наш клуб не поступало никакого предложения. Сам игрок тоже слышит об этом впервые», — приводит слова работа азербайджанского клуба издание Sport24. Аббасзаде отметил, что в России никто не проявляет интерес к персоне полузащитника, поэтому связи с ним ни у кого не было.

В текущей кампании Леандро Андраде провёл в футболке «Карабаха» 15 встреч, в которых забил один мяч при семи ассистах.