Колосков подробно рассказал процедуру возможного перехода РФС в Азию

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков подробно рассказал о процедуре возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Механизм всего этого процесса очень сложный. Во-первых, сначала конференция РФС должна принять решение о нашем выходе из УЕФА и переходе в АФК. Потом РФС должен обратиться в УЕФА с просьбой вывести из членов организации. Затем мы должны обратиться с просьбой в АФК, чтобы они нас приняли. А уже ФИФА потом должна либо утвердить, либо не утвердить этот переход», — приводит слова функционера издание Sport24.

Колосков отметил, что на предстоящем исполкоме РФС нет вопроса о переходе в Азию, однако планируется обсуждение участия в других организациях, в число которых, по его мнению, может входить и АФК.

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.