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Могилевец рассказал о работе Луческу в «Зените»

22 Декабря 2022 • 12:47 Комментировать

Воспитанник петербургского «Зенита» Павел Могилевец вспомнил период работы под руководством Мирчи Луческу.

«Луческу сказал, что рассчитывает на меня в «Зените». Я наигрывался в основе, но за две недели до начала сезона получил травму. Она помешала закрепиться в обойме, где и так была сильная конкуренция», — приводит слова экс-игрока российской сборной издание Sport24.

Могилевец рассказал, что всё равно хотел вернуться в «Ростов», однако руководство «сине-бело-голубых» отказывалось выставлять хавбека на трансфер. По его словам, после травмы и румынский специалист потерял веру в полузащитника, перестав наигрывать его. Также игрок встал на защиту бывшего тренера, отметив, что Луческу потерял костяк футболистов, который не удалось заменить должным образом.

Напомним, что в родной команде Павел, выступающий на данный момент в «Бунедкоре», провёл всего 20 матчей с 2013 по 2016 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мирча Луческу Павел Могилевец
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