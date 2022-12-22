Могилевец сравнил Бердыева с Фергюсоном

Бывший футболист «Рубина» Павел Могилевец рассказал о важности экс-наставника клуба Курбана Бердыева для казанцев.

«В прежние годы все в «Рубине» знали, чего хочет Бердыев, под его требования подстраивались. Но потом система сломалась. «Манчестер Юнайтед» вот до сих пор не придёт в себя после ухода Алекса Фергюсона. Сэр Алекс для «МЮ» и Бердыев для «Рубина», думаю, вполне сопоставимые фигуры», — заявил экс-полузащитник сборной России в интервью Sport24.

По его мнению, второй приход Курбана Бекиевича в казанский коллектив оказался неудачным из-за раздутости состава, что не позволило собрать костяк, и отсутствия доверия от руководства, которое не дало специалисту достаточно времени.

Напомним, что Бердыев во второй раз возглавил «Рубин» в 2017 году. Этот вояж закончился отставкой спустя два года из-за неудачных результатов. Недавно специалист встал у руля футбольного клуба «Сочи».