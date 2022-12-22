Президент тульского «Арсенала» высказался о будущем Панченко

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал будущее нападающего команды Кирилла Панченко.

«Панченко в «Торпедо»? Я ничего об этом не слышал. Даже не знаю, откуда у вас эта информация. Сейчас все в отпуске», — заявил президент бывшего клуба Российской премьер-лиги в интервью изданию «РБ Спорт».

В текущей кампании на счету Панченко 19 матчей в футболке «Арсенала», в которых он забил шесть голов при двух ассистах. Предыдущими командами в карьере форварда были «Тамбов», «Мордовия», «Томь», а также столичные «Динамо» и ЦСКА.