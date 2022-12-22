Могилевец высказался о назначении Бердыева в «Сочи»

Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» Павел Могилевец прокомментировал назначение Курбана Бердыева на тренерский пост «Сочи».

«За это время лига далеко не ушла — может, и вовсе хуже стала. А Бердыев вряд ли изменился: у него всегда есть план, видение. У «Сочи» проблемы после ухода Федотова, и Курбан Бекиевич — хороший вариант. Похоже, о его назначении просили опытные игроки. Многие из них с Бекиевичем уже работали», — приводит слова экс-полузащитника российской сборной издание Sport24. По мнению Могилевца, Бердыев знает, как извлекать максимум из имеющегося ресурса и добиваться результата.

Напомним, что Курбан Бердыев стал главным тренером «Сочи» уже после завершения первой части сезона РПЛ. После 17 туров команда находится на девятой строчке в турнирной таблице.