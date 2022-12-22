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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Могилевец — об игре за «Пари НН»: «С Кержаковым я контакта не нашёл»

22 Декабря 2022 • 12:19 Комментировать

Бывший полузащитник «Пари НН» Павел Могилевец высказался об экс-наставнике нижегородской команды Александре Кержакове.

Напомним, российский специалист занимал свой пост в период с 2021 по 2022 год. Под его руководством нижегородцы заняли 11-е место в РПЛ по итогам прошлого сезона. Сам Могилевец провёл в составе «Пари НН» всего восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

По словам футболиста, у него не получилось заиграть в команде из Нижнего Новгорода по той причине, что тренерский штаб во главе с Кержаковым при выборе стартового состава обращал внимание в первую очередь на результативность своих подопечных.

«При прочих равных в основу попадал игрок, который что-то забил или отдал несколько голевых передач. Потому мне и нравилось работать с Бердыевым: он в первую очередь смотрел на игру. А вот с Кержаковым я контакта опять-таки не нашёл», — цитирует Могилевца Sport24.

В настоящий момент Могилевец выступает за узбекский «Бунедкор», в составе которого успел провести восемь матчей и отметиться в них одной результативной передачей. 
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Евро-Футбол.Ру,
Бунедкор Александр Кержаков Павел Могилевец Пари НН
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