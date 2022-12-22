В «Урале» высказались о возможном уходе Мишкича

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о возможном уходе 29-летнего полузащитника Даниэля Мишкича в зимнее трансферное окно.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что интерес к хорватскому футболисту проявляют клубы из Чехии и Греции.

По словам Иванова, ему ничего не известно о возможном переходе Мишкича в другой чемпионат. Также президент подчеркнул, что клуб из Екатеринбурга уже предложил хавбеку продлить соглашение, срок действия которого истекает летом следующего года.

«У нас в клубе никаких переговоров нет. Агенты хотят? Пожалуйста, пусть ведут переговоры. Мы ему предложение сделали, захочет Мишкич остаться останется. Не захочет, то пускай им и дальше интересуются», — цитирует Иванова Metaratings.

В нынешнем сезоне Мишкич провёл в составе «Урала» 19 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока молодёжной сборной Хорватии в 1,2 миллиона евро.