Президент «Урала» рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о планах екатеринбургского клуба на зимнее трансферное окно, которое откроется 25 января.

По словам руководителя, «Урал» не собирается в ближайшее время приобретать новых игроков, так как тренерский штаб команды доволен нынешним составом.

«Летом мы приобрели много игроков. У нас есть кем играть. Если вдруг кто‑то попадётся к нам на радары — главный тренер обязательно посмотрит», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Урал» располагается на 10-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко. Возглавляет команду из Екатеринбурга известный белорусский тренер Виктор Ганчаренко.