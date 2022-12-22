Могилевец: «Помню, как попал за стол к Денисову, Быстрову, Широкову — хотел как можно скорее уйти»

Экс-полузащитник «Зенита» Павел Могилевец, в настоящий момент выступающий за узбекский «Бунедкор», вспомнил о периоде своей карьеры в петербургском клубе.

Футболист признался, что изначально в окружении таких звёзд, как Роман Широков, Игорь Денисов и Владимир Быстров ему было некомфортно, однако затем он почувствовал поддержку от этих игроков.

«Помню, один раз попал за стол к Денисову, Быстрову, Широкову — хотел как можно скорее поесть и уйти! Они вроде ничего такого не говорили, но было не по себе, боялся лишнее движение сделать», — цитирует футболиста Sport24.

Также Могилевец выразил благодарность Виктору Файзулину и Константину Зырянову, которых, по словам игрока, деньги и слава никак не изменили.

В нынешнем сезоне Могилевец провёл за «Бунедкор» восемь матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Ранее он также выступал за «Рубин», «Химки» и «Пари НН».