Игрок «Урала» заинтересовал клубы из Европы

Легионер екатеринбургского «Урала» Даниэль Мишкич пользуется спросом среди европейских клубов. Как стало известно «Матч ТВ», заинтересованность в его услугах проявляют представители чешского и греческого чемпионатов, которые регулярно выступают в еврокубках.

Стоит отметить, что срок действующего трудового соглашения 29-летнего хорватского хавбека с «Уралом» рассчитан до окончания нынешнего сезона.

В текущей кампании Мишкич принял участие в 19 поединках во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. В российском футболе Даниэль с 2018 года. Его первым клубом здесь был «Оренбург».