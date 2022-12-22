Агент рассказал, есть ли у Богосаваца контакты со «Спартаком»

Младен Ратковица, агент защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 26-летний серб не собирается покидать свою нынешнюю команду до тех пор, пока грозненскому клубу не поступит выгодное предложение о трансфере.

«У Мирослава действующий контракт с «Ахматом», он останется там, пока не поступит предложение, устраивающее обе стороны», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Также агент подчеркнул, что ни со «Спартаком», ни с любым другим клубом Богосавац переговоры не вёл.

Действующий контракт футболиста с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Сербии 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе своей команды 19 матчей и отметился в них четырьмя результативными передачами.