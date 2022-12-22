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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пиняев ответил, как относится к возможному переходу РФС в Азию

22 Декабря 2022 • 08:57 Комментировать

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о возможном переходе российского футбола в Азию.

«Скажут играть в АФК - будем играть там, от моего мнения ничего не поменяется. Скажут перейти - перейдем, не скажут - останемся в УЕФА. Это решают люди другого уровня», - передает слова полузащитника сборной России издание «РБ Спорт».

Обсуждение данного вопроса пройдет на заседании исполкома РФС в пятницу, 23 декабря.

Напомним, что совместным решением ФИФА и УЕФА сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Пиняев
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