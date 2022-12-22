Пиняев ответил, как относится к возможному переходу РФС в Азию

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о возможном переходе российского футбола в Азию.

«Скажут играть в АФК - будем играть там, от моего мнения ничего не поменяется. Скажут перейти - перейдем, не скажут - останемся в УЕФА. Это решают люди другого уровня», - передает слова полузащитника сборной России издание «РБ Спорт».

Обсуждение данного вопроса пройдет на заседании исполкома РФС в пятницу, 23 декабря.

Напомним, что совместным решением ФИФА и УЕФА сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных турнирах.