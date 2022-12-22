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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Волейболист Кобзарь объяснил причину гегемонии «Зенита» в РПЛ

22 Декабря 2022 • 05:25 Комментировать

Волейболист «Зенита» Игорь Кобзарь в разговоре с журналистами высказался по поводу гегемонии одноимённого футбольного клуба в российском чемпионате.

Кобзарь сказал Metaraitings.ru, что для чемпионата такое преимущество одной из команд является большим минусом, так как в в НБА или НХЛ делается всё для того, чтобы уровнять шансы. Волейболист отметил, что примерно понимает, по какой причине «Зенит» так мощно выступает в РПЛ.

«Просто «Газпром» не приемлет вторых мест», - добавил спортсмен.

Напомним, что на данный момент «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице национального чемпионата и на шесть баллов опережает идущий вторым столичный «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига Игорь Кобзарь
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