Волейболист Кобзарь объяснил причину гегемонии «Зенита» в РПЛ

Волейболист «Зенита» Игорь Кобзарь в разговоре с журналистами высказался по поводу гегемонии одноимённого футбольного клуба в российском чемпионате.

Кобзарь сказал Metaraitings.ru, что для чемпионата такое преимущество одной из команд является большим минусом, так как в в НБА или НХЛ делается всё для того, чтобы уровнять шансы. Волейболист отметил, что примерно понимает, по какой причине «Зенит» так мощно выступает в РПЛ.

«Просто «Газпром» не приемлет вторых мест», - добавил спортсмен.

Напомним, что на данный момент «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице национального чемпионата и на шесть баллов опережает идущий вторым столичный «Спартак».