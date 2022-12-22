Кобелев считает, что в современном футболе стало очень мало игроков-диспетчеров

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с журналистами высказался о современном футболе.

Кобелев сказал«РБ-Спорту», что диспетчеров, которые ведут игру, в современном футболе стало достаточно мало. Специалист отметил, что они, конечно же, остались, а яркими примерами являются Лука Модрич из «Реала» и Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити».

«Люди, которые способны отдать последнюю передачу, никогда не исчезнут из футбола. Это игроки редкого таланта», - добавил Кобелев.

Напомним, что Андрей Кобелев, помимо столичных динамовцев, также тренировал самарские «Крылья Советов».