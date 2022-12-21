Силкин - об отказе Пиняева «Локомотиву»: «Возможно, там ему не гарантируют место в основе»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин порассуждал на тему того, почему 18-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев отказывается от перехода в столичный «Локомотив». Ранее такая информация появилась в СМИ.

«Надо у него спрашивать, почему он не хочет переходить. Возможно, там ему не гарантируют место в основном составе», - цитирует Силкина Rusfootball.info.

Специалист добавил, что от добра добра не ищут и Пиняева прямо сейчас всё устраивает в нынешнем клубе, судя по всему. А на новом месте от него будут ждать нечто особенное.

В текущем сезоне РПЛ у талантливого полузащитника три забитых мяча в 11 матчах и два ассиста.