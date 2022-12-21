Сербский полузащитник «Хетафе» Неманья Максимович может стать футболистом московского «Спартака». Известны условия контрактного предложения.

По информации Metaratings.ru, хавбек будет получать в столичном клубе около 1,5 миллиона евро. Сообщается, что представители серба хотят включить в сделку различные бонусы за хорошую игру, а также постепенное увеличение фиксированной зарплаты с каждым новым годом контракта.

Напомним, что ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало о желании руководства «Хетафе» выручить за Максимовича пять миллионов евро, в то время как «Спартак» предложил за полузащитника три с половиной.