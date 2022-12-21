Широков высказался о конкуренции «Спартака» и «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Роман Широков высказался о конкуренции между клубами в последние годы.

«Спартак» уже не боится «Зенит»? Смотрим счета. 0:4 в Суперкубке, 1:2 в чемпионате без вариантов. Победа 3:0 в Кубке, но забей «Зенит» первым, тоже бы не было шансов, получили бы трёшку. И здесь, в Кубке — ничья, да ещё получили в драке», — приводит слова экс-капитана российской национальной команды издание«РБ Спорт».

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги «Зенит» опережает «Спартак» на шесть баллов. Команды находятся на лидерских позициях чемпионата.