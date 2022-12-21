Прудников уверен, что в «Крыльях Советов» прогресс Сычевого не остановится

Бывший российский форвард Александр Прудников не остался в стороне и поделился мыслями о переходе Владимира Сычевого из «Оренбурга» в самарские «Крылья Советов».

«Пошел на повышение в карьере, это отлично. У него есть шанс получить условия лучше. Как тренировочные, так и остальные», - цитирует Прудникова «Матч-ТВ».

Прудников добавил, что переход в стан самарцев хорош и потому, что, например, в «Зените» большая конкуренция, которую надо ещё выиграть. А прогресс форварда в РПЛ, которого он уже достиг, в новой команде не остановится.

Только в текущем сезоне Сычевой забил за «Оренбург» 17 мячей во всех турнирах – в РПЛ и в Кубке России.