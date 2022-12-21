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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин рассказал, что сейчас нужно сборной России больше всего

21 Декабря 2022 • 21:41 Комментировать

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин считает, что главное, что сейчас необходимо сборной России – это официальные матчи. А в какой конфедерации именно – не так важно.

«В Азиатской конфедерации будем играть — значит, там. Если это будет в Европе, понятно, что лучше в Европе. Я этими вопросами не занимаюсь, не знаю, какая ситуация», - цитирует Карпина «Матч-ТВ».

Тренер добавил, что глупо ждать годами того, когда УЕФА снова примет Россию. За эти годы, которые могут пройти в ожидании, может смениться не одно поколение игроков, считает тренер.

Из-за санкций УЕФА сборная России не участвовала в стыковых матчах отбора к чемпионату мира 2022 года, а также не примет участие в отборе к чемпионату Европы 2024 года в Германии. Осенью россияне провели три товарищеских игры в Средней Азии, соперники - команды Кыргызстана (2:1), Таджикистана и Узбекистана (оба - 0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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