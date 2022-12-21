Тарханов уверен, что отказ Пиняева «Локомотиву» - правильный выбор

Отечественный специалист Александр Тарханов уверен, что Сергей Пиняев, отказав «Локомотиву», сделал правильный выбор.

«Думаю, что сейчас это верное решение. Пока никто не знает, что будет в «Локомотиве», - цитирует Тарханова Rusfootball.info.

В ноябре «Локомотив» возглавил российский тренер Михаил Галактионов и весной столичному клубу предстоит борьба за выживание в РПЛ. Как отметил Тарханов, «Крылья Советов» сейчас выше «Локомотива» в турнирной таблице и это аргумент к тому, что лучше Пиняеву пока не менять клуб.

Ранее появилась информация, что 18-летний игрок самарцев отказал «железнодорожникам» и не хочет переходить в этот клуб.