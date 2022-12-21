Булыкин: «В «Локомотиве» Пиняев может стать звездой»

Бывший форвард столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о перспективах Сергея Пиняева в стане «железнодорожников».

«В «Локомотиве» Пиняев может стать звездой и одним из лидеров команды. Никто не скажет рано или не рано Сергею переходить в «Локомотив». Только время покажет, что с ним произойдёт», — заявил экс-нападающий «Аякса» в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению эксперта, состав «железнодорожников» нуждается в лидерах, которым потенциально может стать Пиняев.

Напомним, что в последнее время появляются слухи о возможном переезде талантливого форварда «Крыльев Советов» в столичный клуб. В нынешнем сезоне Сергей вышел в футболке самарцев в 15 играх, забив четыре гола при двух ассистах.