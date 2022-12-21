Тарханов порассуждал о будущем Сычевого в «Крыльях Советов»

Российский тренер Александр Тарханов порассуждал на тему того, насколько серьёзное усиление получат «Крылья Советов», подписав Владимира Сычевого из «Оренбурга».

«Бывает, в одной команде всё хорошо, а в другой не очень. Если бы ему было 20 лет, это одно, а ему почти 27», - цитирует Тарханова Rusfootball.info.

Тренер отметил, что по игре «Крылья Советов» и «Оренбург» похожи, так как оба клуба придерживаются комбинационного футбола. Но привёл пример Гамида Агаларова, который тоже забивал много мячей будучи игроком «Уфы» в прошлом сезоне, но после перешёл в «Ахмат» и там забивать перестал.

Владимир Сычевой – один из лучших бомбардиров РПЛ в этом сезоне, у него 14 забитых мячей в составе «Оренбурга».