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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпин считает, что Пиняев может превзойти Аршавина

21 Декабря 2022 • 21:14 Комментировать

Наставник российской сборной Валерий Карпин ответил на вопрос, может ли талантливый атакующий полузащитник Сергей Пиняев превзойти Андрея Аршавина.

«Может! Таких футболистов, хуже или лучше, которым раздают авансы, было много. Но всё зависит от футболиста, многих факторов, включая его здоровье. Данные есть, а как сложится, не знает никто», - слова Карпина из эфира «Матч Премьер» приводит на своих страницах sport24.

Сергей Пиняев в настоящий момент выступает за «Крылья Советов». Интерес к полузащитнику проявляет «Локомотив», но появлялась информация о том, что сам Пиняев не хочет переходить в этот клуб.

Добавим, что Андрей Аршавин в своё время поиграл в  Европе за лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Андрей Аршавин Валерий Карпин Сергей Пиняев
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