«Краснодар» посредством своего официального сайта объявил о продаже атакующего полузащитника Вандерсона. Бразильский «Интернасьонал», за который 25-летний футболист играет на правах аренды с марта, реализовал опцию выкупа.

Клуб поблагодарил Вандерсона за выступления. Всего за «Краснодар» бразилец провёл 130 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 15 результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Краснодар» после первой части чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице. От лидирующего питерского «Зенита» команда отстаёт на 17 зачётных баллов.