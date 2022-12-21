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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Краснодар» объявил о продаже Вандерсона официально

21 Декабря 2022 • 21:00 Комментировать

«Краснодар» посредством своего официального сайта объявил о продаже атакующего полузащитника Вандерсона. Бразильский «Интернасьонал», за который 25-летний футболист играет на правах аренды с марта, реализовал опцию выкупа.

Клуб поблагодарил Вандерсона за выступления. Всего за «Краснодар» бразилец провёл 130 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 15 результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Краснодар» после первой части чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице. От лидирующего питерского «Зенита» команда отстаёт на 17 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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