«Крылья Советов» предложили Пиняеву новый контракт

Самарские «Крылья Советов» предложили полузащитнику Сергею Пиняеву новый контракт и на улучшенных условиях. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

В последнее время вокруг футболиста ходят слухи о том, что он может перейти в московский «Локомотив». Однако сегодня стало известно, что сам игрок не сильно хочет переходить в столичный клуб, который в этом сезоне ещё и борется за выживание на дне турнирной таблицы РПЛ.

Отметим, что текущий контракт Пиняева с самарским клубом действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне на счету молодого игрока 11 матчей, в которых он трижды забил и отдал ассист.