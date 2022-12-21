Могилевец: «Давыдов — жёсткий и требовательный тренер»

Бывший хавбек петербургского «Зенита» Павел Могилевец рассказал о временах работы под руководством Анатолия Давыдова.

«Жёсткий и требовательный тренер. Он закладывал в нас характер и желание бороться — хоть за место в основе, хоть за мяч. После тренировок у Давыдова мы не боялись пойти в стык с Денисовым и Широковым», — рассказал игрок «Бунедкора» в интервью изданию Sport24. Павел также вспомнил, что после разрыва крестообразных связок именно Давыдов настоял на проведении операции в Германии.

Напомним, что Могилевец выступал за родной петербургский клуб с 2013 по 2016 год, проведя в составе первой команды 20 матчей в рамках всех турниров.