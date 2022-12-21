Широков назвал идеальный клуб для Дзюбы

Бывший российский полузащитник Роман Широков уверен, что Артёму Дзюбе надо продолжить карьеру на юге России – в футбольном клубе «Сочи». Там, по мнению Широкова, как раз нужен центрфорвард. Но решение о трансфере будет принимать, разумеется, Курбан Бердыев.

«Локомотив» еще может взять его, если уедут иностранцы. Если не получится с Глушенковым, там может остаться один Игнатьев», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

Артём Дзюба бодро начал сезон в Турции в составе «Адана Демирспор» и даже забил гол в ворота турецкого гранда – «Фенербазче». Но после с каждой игрой он стал выступать всё хуже, перестал попадать в состав и вернулся в Россию. Теперь 34-летний Дзюба находится без клуба уже с ноября.