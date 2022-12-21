Нигматуллин: «Остаться в РПЛ — задача минимум для «Локо», звучит ужасно»

Бывший голкипер «железнодорожников» Руслан Нигматуллин порассуждал о задачах «Локомотива» на вторую часть сезона в РПЛ.

«Остаться в РПЛ — задача минимум для «Локо», звучит ужасно. Но такова задача номер один для клуба», - цитирует Нигматуллина«Спорт-Экспресс».

Он добавил, что верит, что Михаил Галактионов, недавно возглавивший клуб - тренер для решения футбольных задач и сможет исправить ситуацию, в которой оказался именитый московский клуб.

В РПЛ «Локомотив» находится всего лишь на 14 строчке турнирной таблицы, отрываясь от зоны вылета на одно очко. У «красно-зелёных» всего 13 баллов и это после 17 проведённых матчей.

Ранее Нигматуллин прокомментировал переезд хорватского защитника москвичей Тина Едвая в ОАЭ.