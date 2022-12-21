Нигматуллин — о возможном переходе Пиняева в «Локомотив»: «Ему нужно в команду, в которой все процессы отлажены»

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в стан «железнодорожников».

«Пиняев, безусловно, один из талантливейших футболистов, но ему всего 18 лет, и ему нужно в команду, в которой все процессы отлажены, где он будет расти вместе с командой», — цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, «Локомотив» сейчас находится не в самом лучшем состоянии, и в команде полностью отсутствуют лидеры.

Ранее сообщалось, что столичный клуб хочет выкупить Пиняева у «Крыльев Советов», но сам футболист не горит желанием менять команду.