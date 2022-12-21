Широков раскритиковал систему «осень-весна»

Бывший капитан российской национальной команды Роман Широков раскритиковал переход отечественного футбола на систему «осень-весна».

«Не могу понять, зачем мы переходили на осень-весну. Никто объяснить не может, почему мы не играли и не играем в футбол летом. Мог ещё понять, когда были плохие поля осенью, но сейчас таких проблем нет — поле в хорошем состоянии можно держать до середины декабря, то есть и сезон заканчивать на хороших полях», — приводит слова экс-полузащитника «Зенита» издание «РБ Спорт».

По его мнению, изменения привели к уничтожению российских низших дивизионов. Широков отмечает, что из-за климатических условий отечественный футбол обязан вернуться к прежней системе.

Напомним, что впервые календарь «осень-весна» был применён в переходном сезоне 2011/2012.