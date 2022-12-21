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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Широков: «Легионеры уехали, и где российские таланты?»

21 Декабря 2022 • 19:42 Комментировать

Бывший игрок сборной России Роман Широков указал на проблемы с подготовкой молодых футболистов в стране.

«Все кричали, что много легионеров, не дают играть молодым талантам. Но вот уехали легионеры, и где мы видим множество молодых российских талантов?» - вопрошает Широков, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Широков отметил, что с отъездом даже средних легионеров уровень чемпионата России упал. По мнению бывшего футболиста, нужно разобраться в ситуации и выяснить, кто работал с бюджетными деньгами, которые выделились на развитие футболистов.

Напомним, что ФИФА позволила иностранным футболистам приостанавливать контракты с клубами из России, поэтому некоторые легионеры уехали.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков
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