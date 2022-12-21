Агент Гиговича: «Возможно, в середине января у нас будет больше ясности»

Харис Скендерович, представитель игрока «Оденсе» Армина Гиговича, прокомментировал будущее шведского хавбека.

«Пока определённости по будущему Армина нет. Возможно, где-то в середине января у нас будет больше ясности», — приводит слова агента издание «РБ Спорт».

Напомним, что полузащитник принадлежит «Ростову», однако 20-летний футболист принял решение о приостановке соглашения с коллективом Российской премьер-лиги до конца календарного года. Что интересно, арендный контракт с «Оденсе» истекает также в конце декабря. Ранее Скендерович заявлял о желании Армина остаться в Дании.

В нынешнем сезоне Гигович провёл десять игр в футболке «Оденсе», в которых отличился одним забитым мячом.