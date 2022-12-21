«Краснодар» хочет подписать Андраде из «Карабаха»

Полузащитник азербайджанского «Карабаха» Леандро Андраде может перебраться в «Краснодар». Как стало известно порталу «РБ Спорт», краснодарская команда хочет усилить свою атаку 23-летним хавбеком.

В нынешнем сезоне Андраде принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет семь результативных передач. Контракт полузащитника с «Карабахом» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

После 17 туров «Краснодар» занимает 8-е место в чемпионате России, набрав 25 очков.